Є людина, що стала не просто колегою, а й другом, який уберіг від зіркової хвороби Анну Кошмал і сказав їй слова, які вона пам'ятатиме все своє життя

Відома актриса Анна Кошмал свого часу стала популярною завдяки серіалу "Свати". Саме цей серіал став для неї першим великим проектом. Після слави, що обрушилася на неї, було важко не підхопити зоряну хворобу. В інтерв'ю для "ЖВЛ" артистка зізналася, хто допоміг їй подолати зірковість.

Анна Кошмал зізналася, що саме режисер проекту Андрій Яковлєв став тією людиною, яка підтримала юну та недосвідченну Аню. Він став не просто колегою, а й другом, який уберіг від зіркової хвороби і сказав їй слова, які вона пам'ятатиме все своє життя

"Він сказав: "Зараз на тебе впаде шалена популярність, і це серйозне випробування". Сказав, що я повинна пройти це дуже гідно. Це людина, яку я дуже поважаю. І я пообіцяла йому, що я ніколи не задеру ніс", - поділилася Анна Кошмал.

Раніше актриса говорила, що зважилася знятися в останньому сезоні серіалу "Свати" саме через Андрія Яковлєва.

"Для мене "Свати" – це Андрій Яковлєв – його я безмежно поважаю і працювати з ним – величезне задоволення. Всі знають, що це чи не єдиний майданчик якісного крутого кіно, про яке мріє кожен актор, саме під його керівництвом. Він для мене як батько. Це людина, до якої я прислухаюся насамперед. Я йому дуже довіряю, я йшла за ним", - пояснювала свою позицію Анна Кошмал.



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