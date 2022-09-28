Известная актриса Анна Кошмал в свое время стала популярной благодаря сериалу "Сваты". Именно этот сериал стал для нее первым крупным проектом. После славы, которая на нее обрушилась, было трудно не подхватить звездную болезнь. В интервью для "ЖВЛ" артистка призналась, кто помог ей преодолеть звездность.
Анна Кошмал призналась, что именно режиссер проекта Андрей Яковлев стал тем человеком, который поддержал юную и неопытную Аню. Он стал не просто коллегой, но и другом, который уберег от звездной болезни и сказал ей слова, которые она будет помнить всю свою жизнь
"Он сказал: "Сейчас на тебя свалится бешеная популярность, и это серьезное испытание". Сказал, что я должна пройти это очень достойно. Это человек, которого я очень уважаю. И я пообещала ему, что я никогда не задеру нос", - поделилась Анна Кошмал.
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Ранее актриса говорила, что решилась сняться в последнем сезоне сериала "Сваты" именно из-за Андрея Яковлева.
"Для меня "Сваты" – это Андрей Яковлев – его я безгранично уважаю и работать с ним – огромное удовольствие. Все знают, что это едва ли не единственная площадка качественного крутого кино, о котором мечтает каждый актер, именно под его руководством. Он для меня как отец. Это человек, к которому я прислушиваюсь в первую очередь. Я ему очень доверяю, я шла за ним", - объясняла свою позицию Анна Кошмал.
Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.
Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.
Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.