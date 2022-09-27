Українська актриса, зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал тримає у секреті своє особисте життя. Артистка майже нічого не розповідає про свого чоловіка. Якщо Анна і ділиться спільними з коханим фото, то показує його лише зі спини. В інтерв'ю для "ЖВЛ" вона зізналася, чому для неї така важлива така секретність.

Як зізналася знаменитість, вона не ділиться особистим життям, адже не хоче впускати туди когось стороннього. Анна Кошмал розповіла, що й сам чоловік уникає публічності, а вона шанує його рішення.

"Я не люблю показувати особисте життя на публіку, тому що це святе. Це те, чим я не готова жертвувати, ділитися заради новин. Тому що мені не подобається, коли незнайомі мені люди обговорюють мене вкотре", - зізналася Анна Кошмал.

Незважаючи на те, що Кошмал знімалася у багатьох проектах, вона встигла вийти заміж та народити дитину. Актриса не могла всидіти вдома і вже за місяць після пологів пішла працювати. Маленького Мишка зірка серіалу "Свати" брала із собою на знімальний майданчик. Розповіла знаменитість і про методи виховання сина в їхній родині.

"Звичайно мама завжди хороша, і тато завжди поганий. Ми так розподіляємо ролі. Але й тут треба балансувати", - додала Анна Кошмал.

Нагадаємо, що зірка "Сватів" Кошмал згадала про попередження, яке отримала напередодні вторгнення рф.

Як повідомляла Politeka, зірка "Сватів" Кошмал поділилася рецептом щастя для українців.

Також Politeka писала, що зірка "Сватів" Кошмал пояснила, заради кого знімалася з путіністом Добронравовим.