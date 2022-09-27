Анна Кошмал рассказала, что и сам муж избегает публичности, а она уважает его решение.

Украинская актриса, звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал держит в секрете свою личную жизнь. Артистка почти ничего не рассказывает о своем муже. Если Анна и делится общими с любимым фото, то показывает его только со спины. В интервью для "ЖВЛ" она призналась, почему для нее так важна такая секретность.

Как призналась знаменитость, она не делится личной жизнью, ведь не хочет впускать туда кого-нибудь постороннего. Анна Кошмал рассказала, что и сам муж избегает публичности, а она уважает его решение.

"Я не люблю показывать личную жизнь на публику, потому что это святое. Это то, чем я не готова жертвовать, делиться ради новостей. Потому что мне не нравится, когда незнакомые мне люди обговаривают меня лишний раз", - призналась Анна Кошмал.

Несмотря на то, что Кошмал снималась во многих проектах, она успела выйти замуж и родить ребенка. Актриса не могла усидеть дома и уже через месяц после родов ушла работать. Маленького Мишу звезда сериала "Сваты" брала с собой на съемочную площадку. Рассказала знаменитость и о методах воспитания сына в их семье.

"Конечно мама всегда хорошая, и папа всегда плохой. Мы так распределяем роли. Но и здесь нужно балансировать", — добавила Анна Кошмал.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.

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