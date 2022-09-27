Як пише Politeka.net, Мішель Андраде – відома українська співачка, яка також вела проект "Орел і Решка". Зірка, як і інші знаменитості, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Зірка після 24 лютого активно виходила на мітинги у Європі та оголосила збір на допомогу українцям. А недавно стало відомо, що Андраде більше не співпрацює з Потапом. Не забуває Мішель і про Інстаграм, де активно ділиться своєю творчістю, а також особистими кадрами.
А цього разу зірка показала, як виступала із Позитивом. Зірка опублікувала кадри з концерту, де одягла шкіряний міні-топік та штани.
"Ви супер! Дякую, розділили цей кльовий вечір з нами і зробили добру справу. Усі зібрані кошти будуть направлені на відпочинок та реабілітацію потерпілих від воєнних дій дітей", - написала Андраде.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
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