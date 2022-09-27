Певица и ведущая "Орел и Решка" Мишель Андраде впечатлила видом в кожаном ультра-мини рядом с Позитивом.

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - известная украинская певица, которая также вела проект "Орел и Решка". Звезда, как и другие знаменитости, поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда после 24 февраля активно выходила на митинги в Европе и объявила сбор на помощь украинцам. А недавно стало известно, что Андраде больше не сотрудничает с Потапом. Не забывает Мишель и об Инстаграм, где активно делится своим творчеством, а также личными кадрами.

А в этот раз звезда показала, как выступала с Позитивом. Звезда опубликовала кадры с концерта, где надела кожаный мини-топик и штаны.

"Вы супер! Спасибо, разделили этот клевой вечер с нами и сделали доброе дело. Все собранные средства будут направлены на отдых и реабилитацию пострадавших от военных действий детей", - написала Андраде.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Ну что за маленькая горячая малышка", "Так держать, Слава Украине", "еее, огонь".

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