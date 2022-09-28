Актори Сергій Писаренко та Євген Нікішин, які багато років жили в Україні та були зірками "Дизель шоу", поїхали до росії, щоб там розважати росіян. Нещодавно вони анонсували концерти на круїзному лайнері перед росіянами.

Уродженець Білорусі, телеведучий та актор "Дизель Студіо" Дмитро Танкович розповів, чому вони зробили такий вибір в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Він вважає, що причина дуже банальна. Зокрема, Дмитро Танкович переконаний, що Сергій Писаренко та Євген Нікішин поїхали до росії, щоб заробити криваві рублі.

"Все дуже банально. Потрібно годувати сім'ї, от і все. Просто бабки", – прокоментував Танкович. Він додав, що зараз ні Писаренко, ні Нікішин більше не є учасниками "Дизель Шоу" – Єгор Крутоголов вигнав акторів із команди.

Дмитро додав, що росіяни свій вибір зробили – вони вирішили бути на боці агресора.

"Зараз все дуже зрозуміло і просто. Ти маєш обрати позицію. На чиєму ти боці. Тому якщо вони вирішили поїхати, прибрати всі пости про війну, про Україну, про те, що вони говорили, а потім сказати: "Ми зараз їдемо до круїзу і жодної війни немає". Я цього не розумію, на жаль", - зізнався Дмитро Танкович .

Нагадаємо, що Дмитро Танкович розкрив секрет фірмового салату на Новий Рік.

Як повідомляла Politeka, Танкович вразив кадрами з красунею-дружиною та дочкою в басейні.

Також Politeka писала, що Танкович постраждав в перший же день відпустки з сім'єю.