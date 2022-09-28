Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця та хореограф, яка перемогла на шоу "Танці з зірками", а потім працювала хореографом-постановником в аналогічному грузинському проекті. А після 24 лютого зірка взяла дітей та вирушила до Італії. Але довгий час там зірка не залишалася і наважилася повернутись назад до України. Ілона, як та інші знаменитості, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться своєю творчістю, а також особистими кадрами.

А цього разу Ілона зробила фотографію з автомобіля, показуючи "швидку" допомогу, яка до неї під'їхала.

"Допрацювалася...", - багатозначно написала зірка.

При цьому славнозвісність не уточнила, що з нею трапилося.

А до цього Ілона ділилася кадрами зі спортзалу.

"Спорт та танці завжди рятували мене. Але іноді тіло просто не витримує навантажень. Замовила для себе диво рол, який відновить моє тіло і я буду як нова копійка", - написала знаменитість.

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