Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и хореограф, которая победила на шоу "Танці з зірками", а после работала хореографом-постановщиком в аналогичном грузинском проекте. А после 24 февраля звезда взяла детей и отправилась в Италию. Но долгое время там звезда не оставалась и решилась вернутся обратно в Украину. Илона, как и другие знаменитости, поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационніми войсками. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится своим творчеством, а также личными кадрами.
А в этот раз Илона сделала фотографию из автомобиля, показывая "скорую" помощь, которая к ней подъехала.
"Доработалась...", - написала многозначно звезда.
При этом знаменитость не уточнила, что с ней случилось.
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А до этого Илона делилась кадрами из спортзала.
"Спорт и танцы всегда спасали меня. Но иногда тело просто не выдерживает нагрузок. Заказала для себя чудо ролл, который возобновит мое тело и я буду как новая копейка", - написала знаменитость.
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