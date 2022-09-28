Телеведуча Леся Нікітюк поділилася невдачею, яка спіткала її в Естонії, поділившись новими кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча, яка стала зіркою "Нового каналу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Зірка після 24 лютого організувала Прихисток, який допомагав біженцям із зони бойових дій. А нещодавно знаменитість заявила про закриття організації, оскільки більше не має потреби. При цьому Нікітюк не забуває провідувати деякі родини.

Не забуває Леся і про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим. А цього разу зірка поділилася кадрами, де позувала біля замку.

"Кінець екскурсії... Замок закрили. Хто ж приходить за 10 хвилин до закриття. Та й якщо чесно... Не хочеться нічого... Те життя, яке я любила... Його вже немає. Все в минулому... але воно було класним", - написала на сторіс, яке розмістила у своєму блозі.

Нагадаємо, Нікітюк відверто розповіла, як естонці ставляться до українців та показала кадри з мером.

А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк розтривожила кадрами із храму, у підвалі якого збирають допомогу Україні

Також Politeka писала, що Нікітюк показала хвилюючі кадри з людьми, які допомагають українцям