Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча, яка стала зіркою "Нового каналу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Зірка після 24 лютого організувала Прихисток, який допомагав біженцям із зони бойових дій. А нещодавно знаменитість заявила про закриття організації, оскільки більше не має потреби. При цьому Нікітюк не забуває провідувати деякі родини.
Не забуває Леся і про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим. А цього разу зірка поділилася кадрами, де позувала біля замку.
"Кінець екскурсії... Замок закрили. Хто ж приходить за 10 хвилин до закриття. Та й якщо чесно... Не хочеться нічого... Те життя, яке я любила... Його вже немає. Все в минулому... але воно було класним", - написала на сторіс, яке розмістила у своєму блозі.
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Нагадаємо, Нікітюк відверто розповіла, як естонці ставляться до українців та показала кадри з мером.
А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк розтривожила кадрами із храму, у підвалі якого збирають допомогу Україні
Також Politeka писала, що Нікітюк показала хвилюючі кадри з людьми, які допомагають українцям