Телеведущая Леся Никитюк поделилась неудачей, которая настигла ее в Эстонии, поделившись новыми кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, которая стала звездой "Нового канала". Знаменитость, как и другие звезды, поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда после 24 февраля организовала Прихисток, который помогал беженцам из зоны боевых действий. А недавно знаменитость заявила о закрытии организации, так как больше нет в нем необходимости. При этом Никитюк не забывает проведывать некоторые семьи.

Не забывает Леся и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным. А в этот раз звезда поделилась кадрами, где позировала возле замка.

"Конец экскурсии.. Замок закрыли. Кто ж приходит за 10 минут до закрытия. Да и если честно... Не хочется ничего... Та жизнь, которую я любила... Его уже нет. Все в прошлом... но оно было классным", - написала на сторис, которое разместила в своем блоге.

Напомним, Никитюк откровенно рассказала, как эстонцы относятся к украинцам и показала кадры с мэром

А еще Politeka сообщала, что Никитюк растревожила кадрами из храма, в подвале которого собирают помощь Украине

Также Politeka писала, что Никитюк показала будоражащие кадры с людьми, которые помогают украинцам