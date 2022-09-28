Співачка Ганна Трінчер одружилася з Олександром Волошиним, але не всі українці кинулися вітати зіркову пару.

Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер та Олександр Волошин одружилися. Про це вирішили написати на сторінці "ЖВЛ" в Інстаграм.

"Анна Трінчер 24 вересня вийшла заміж за свого коханого, українського блогера Олександра Волошина. У своїх соціальних мережах молоде подружжя поділилося фотографіями та відео важливого дня, а ми ділимося з тобою фотографіями нареченої.

Вітаємо Аню та Олександра. Багато літ", - написано було в публікації.

Анна Трінчер одразу прокоментувала публікацію: "Спасибі".

Фанаті поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Хто це? Кому потрібна ця інформація, вийшла, ну і що?!", "Вітаю, дуже гарне плаття", "Плакала-плакала, а потім раз і заміжня", "Нарешті вона вже вийшла заміж. Може вже нарешті -то заспокоїться", "Сподіваюся, весільним подарунком буде не айфон ... тому що цей вміє дарувати ...", "Класна сукня під час війни, недарма кажуть кому війна", "Слава Богу, що вийшла".

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