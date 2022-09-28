Певица Анна Тринчер вышла замуж за Александра Волошина, но не все украинцы бросились поздравлять звездную пару.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер и Александр Волошин поженились. Об этом решили написать на страничке "ЖВЛ" в Инстаграм.

"Анна Тринчер 24 сентября вышла замуж за своего любимого, украинского блоггера Александра Волошина. В своих социальных сетях молодые супруги поделились фотографиями и видео важного дня, а мы делимся с тобой фотографиями невесты.

Поздравляем Аню и Александра. Многая лета", - написано было в публикации.

Анна Тринчер сразу прокомментировала публикацию: "Спасибо".

Фанаті поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Кто это? Кому нужна эта информация, вышла, ну и что?!", "Поздравляю, очень красивое платье", "Плакала-плакала, а потом раз и замужняя", "Наконец-то она уже вышла замуж. Может уже наконец-то успокоится", "Надеюсь, свадебным подарком будет не айфон… потому что этот умеет дарить…", "Классное платье во время войны, недаром говорят кому война", "Слава Богу, что вышла".

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