Як пише Politeka.net, Олена Шоптенко – відома українська танцівниця та хореограф, яка перемагала на проекті "Танці зі зірками". Минулого року знаменитість стала головним хореографом проекту, де переміг актор Артур Логай. Шоптенко, як і інші знаменитості, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Зірка після 24 лютого виїхала до Європи, де часто організовує масштабні акції. Не забуває Альона і про Інстаграм, де активно ділиться із фанатами своєю творчістю та особистими кадрами.

А цього разу Шоптенко поділилася кадрами, як піднімалася на скелю. Зірка була зі страховкою і майже досягла самого верху.

"Коли доходиш до вершини розумієш, що дійти буває важко, але втриматися на вершині ще складніше. Пообіцяла собі, що наступного разу, коли дістануся вершини, поставлю там український прапор", - написала зірка.

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