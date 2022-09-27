Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко - известная украинская танцовщица и хореограф, которая побеждала на проекте "Танці з зірками". А в прошлом году знаменитость стала главным хореографом проекта, где победил актер Артур Логай. Шоптенко, как и другие знаменитости, поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда после 24 февраля выехала в Европу, где часто организовывает масштабные акции. Не забывает Алена и об Инстаграм, где активно делится с фанатами своим творчеством и личными кадрами.

А в этот раз Шоптенко поделилась кадрами, как поднималась на скалу. Звезда была со страховкой и практически достигла самого верха.

"Когда доходишь до вершины понимаешь, что дойти бывает тяжело, но удержаться на вершине еще сложнее. Пообещала себе, что в следующий раз, когда доберусь до вершины, поставлю там украинский флаг", - написала звезда.

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