Украинский хореограф Елена Шоптенко стала инициатором второго благотворительного танцевального флешмоба, организованного в центре Вены.
У себя Instagram Шоптенко поделилась потрясающим кадрами перфоманса, прошедшего в рамках Дня Независимости. Участие в мероприятии приняли 120 украинцев.
«Этот танец вокруг 4-метровой Мотанки – традиционной украинской куклы-оберега посвящен украинской женщине. Эта мотанка скорбная, но плодовитая. Она несокрушима и полна любви. Каждая из украинок во время этого танца рассказывала свою историю о том, какие препятствия она преодолевала на пути безопасности своих детей. Как теперь эти дети уже полгода растут без пап, а некоторые из них уже и не увидят», - рассказала она.
Хореограф призналась, что на репетициях и во время выступления всем было трудно снова испытывать эти чувства.
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«Но, как говорится, этот танец основан на реальных событиях и является очередным напоминанием мира о последствиях войны. Так что каждая из украинок является той Мотанкой, которая остается хранительницей своего рода и готова выстоять что угодно ради своей семьи», - отметила она.
По словам Шоптенко, она каждый раз восхищается украинскими женщинами в их искренности и упорстве, в единстве и готовности «отстаивать свою жизнь».
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