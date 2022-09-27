Як пише Politeka.net, Євген Кот – відомий український танцюрист, який переміг на "Танцях зі зірками". А минулого року зірка стала суддею проекту "Україна має талант", де переміг 14-річний вокаліст Артем Фесько. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно Євген відправив дружину на кілька тижнів за межі України і зізнався, що вже встиг скучити.

Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Євген поділився кадрами із тренажерної зали, де займався. Зірка робила вправу для рук, демонструючи свою силу.

Повідомлялося, що Євген привітав свою дружину із днем ​​народження.

"Кохання моя! З днем ​​народження! Безмежно дякую Всесвіту за те, що зустрів тебе, за те, що ти став моїм! Ти моє повітря, яким я не можу надихатися! Моя душа! Безмежно люблю тебе!", - написав зірка.

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