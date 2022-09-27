Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - известный украинский танцор, который победил на "Танцях з зірками". А в прошлом году звезда стал судьей проекта "Україна має талант", где победил 14-летний вокалист Артем Фесько. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно Евгений отправил жену на несколько недель за пределы Украины и признался, что уже успел соскучится.

Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами не только своим творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Евгений поделился кадрами из тренажерного зала, где занимался. Звезда делал упражнение для рук, демонстрируя свою силу.

Сообщалось, что Евгений поздравил свою жену с днем рождения.

"Любовь моя! С днем рождения! Безгранично благодарю Вселенную за то, что встретил тебя, за то что ты стала моей! Ты мой воздух, которым я не могу вдохновляться! Моя душа! Безгранично люблю тебя!", - написал звезда.

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