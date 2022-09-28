Нагадаємо, Борис Мойсеєв помер 27 вересня у віці 68 років. Причини смерті не уточнювалися, проте відомо, що у 2010 році Мойсеєв переніс інсульт, після якого у нього перестали рухатися ліва рука та верхня губа, була порушена мова.

Мікроінсульт у 2015 році погіршив стан здоров'я артиста.

В останні роки він практично не з'являвся на публіці. Алла Пугачова була давньою подругою Мойсеєва та допомагала йому після інсульту. У 2021 році Мойсеєв навіть з'явився на вечірці на честь дня народження доньки Пугачової Христини Орбакайте.

«Улюблений мій Бориско! Відданий друзям та сцені людище. Ховаю тебе у своєму серці. Пробач і Прощавай», - написала Пугачова на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши також фото, на якому вона позує із ще здоровим та повним життєвої енергії Мойсеєвим.

У коментарях до посту люди діляться своїми розповідями про артиста і зазначають, що з ним «пішла епоха».

«З 83 року знала Борю! Бориса Михалича! Vadovas! Борусик. Як він геніально матюкався! Це був найвищий пілотаж. І взагалі Боря вивів мене із совка задовго до розпаду оного. Світла пам'ять, Борисе», «Алло, Ви маєте божественне чуття до порядних людей. Причина очевидна: Скажи хто твій друг... Дякую Вам за відкриття стільки зірок! А Борі - царство небесне, чудовий чоловічок!», «Схоже, що йому навіть звезло. Він не побачить пекло на цій землі», - пишуть користувачі соцмереж.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про бунт Пугачової і до яких наслідків він може призвести.

Також повідомлялося, що Коля Серга переспівав знаменитий хіт Пугачової на новий лад.

Також нагадаємо, що днями Алла Пугачова вперше засудила війну hосії проти України і закликала визнати її таким самим «іноагентом», як і Максима Галкіна.

Заява Пугачової викликала ажіотаж як серед українців, так і серед росіян.