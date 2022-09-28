Телеведуча Катя Осадча, яка виховує двох маленьких синів від Юрія Горбунова, зворушливо привітала свого старшого сина від першого шлюбу.

Ілля Поліщук народився у вересні 2002 року у шлюбі Катерини Осадчої та політика Олега Поліщука. Аби випередити всі незручні питання, ведуча минулого міяця розповіла, чим зараз займається її син.

"Ілля не воює, вивчає IT і вже боронить країну на цьому фронті", — зізнавалася Катя.

Цього разу ведуча на своїй сторінці в Instagram привітала сина з 20 днем народження, показавши рідкісні фото з ним.

"Ілюша, ти все ще вчиш мене бути дорослою, хоча вже дорослий і сам. Коли ти народився, я була молодшою за тебе зараз. Я неймовірна вдячна долі за тебе. ти так швидко виріс, хоча я, як сьогодні пам‘ятаю нашу поїздку на море на першій світлині. Все решта особисто ❤️🙏🏻З Днем народження ❤️", — звернулася Катя до сина.

Чоловік Осадчої Юрій Горбунова у коментарях одразу ж приєднався до привітань: "Многая літа нашому імениннику!!". Також привітали Іллю соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя, тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська та просто шанувальники зіркового сімейства.

"Який він чудовий😍. З іменинником 🎉. Цікавих пригод у новому році життя!", "Як крапля води", "Вітаю❤️. Синочок ваша копія)", "Такий гарний юнак-схожий на маму, і судячи з фото - ще й на голову вищий від Каті !!! Мамина гордість. Нехай буде щасливим", — пишуть у коментарях.

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