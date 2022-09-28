Анатолій Анатоліч прокоментував підготовку "другої армії світу" на прикладі вірусного відео, де солдатам розповідають, що вони самі себе мають забезпечити ліками.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий Анатолій Анатоліч потролив російських мобілізованих окупантів, яким запропонували жіночими тампонами затикати рани. На своїй сторінці в Instagram він яскраво пройшовся по підготовці росіян до фронту.

"Те, що це фейкова "друга армія світу" ми вже зрозуміли. Ми зрозуміли, а росіяни чомусь ще ні. Дагестанські жінки виявилися єдиними мужиками на росії. Інші або біжать, або, як корови, мовчки йдуть до свого кінця", – зазначив ведучий.

Також Анатолій Анатоліч прокоментував підготовку "другої армії світу" на прикладі вірусного відео, де солдатам розповідають, що вони самі себе мають забезпечити ліками.

Телеведучий опублікував відео, зняте мобілізованими росіянами. На ньому росіянам пояснюють, що держава не забезпечує армію медикаментами, джгутами та одягом, а тому їм доведеться рятувати своє життя підручними засобами. Наприклад, пропонують зупинити кров найдешевшими тампонами, які воякам можуть надіслати кохані жінки.

"Вони ж дивилися паради на Червоній площі і по-іншому собі армію уявляли. А тут їх просять купувати тампони. Сподіваюся, ядерний шантаж - такий самий фейк, як їхня непереможна армія, і там теж уже давно вкрали і продали", - додав. Анатолій Анатолій .

Нагадаємо, Анатоліч запідозрив зрадницю Тодоренко у відносинах з аб'юзером.

Як повідомляла Politeka, ведучий Анатоліч згадав про розмову з Лободою на третій день вторгнення.

Також Politeka писала, що Анатоліч зробив висновок про росіян після відео з Новофедорівки.



