Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка разом із Машею Єфросініною веде шоу "Дорослі дівчатка", взявши назву хіта співачки. А нещодавно зірок розкритикували через російську мову, адже знаменитості вирішили не переходити українською, пояснивши це відсутністю словникового запасу. Але зрештою суспільство перемогло і Маша з Олею тепер розмовляють українською. А у новому випуску Полякова вирішила розповісти, що вживає постійно алкоголь. Цей фрагмент Оля вирішила вирізати та опублікувати у своєму ТікТок, щоб порадувати фанатів.

"Правда і лише правда", - написала Оля під відео.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ура, ми всі Оля Полякова", "Їм і не бухаю вже 19 років... До 30 ти випив усе наперед", "Ой, вона розумничка, все встигає, у мене так не виходить, якщо ввечері вип'ю, то вранці. ..", "Всі ми трохи Оля Полякова", "Яке прекрасне правило", "А у мене чоловік каже, що я алкашка, а я Оля Полякова", "Зараз усі кожен день бухаємо, через війну, страх трохи притупляється ".

Нагадаємо, Полякова дала пораду, як зберегти молодість і не виглядати старшою за свої роки.

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