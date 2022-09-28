Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда вместе с Машей Ефросининой ведет шоу "Взрослые девочки", взяв название хита певицы. А недавно звезд раскритиковали из-за русского языка, ведь знаменитости решили не переходить на украинский, объяснив это отсутствием словарного запаса. Но в конечном итоге общество победило и Маша с Олей теперь разговаривают на украинском. А в новом выпуске Полякова решила рассказать, что употребляет постоянно алкоголь. Этот фрагмент Оля решила вырезать и опубликовать в своем ТикТок, чтобы повеселить фанатов.

"Правда и только правда", - написала Оля под видео.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ура, мы все Оля Полякова", "Ем и не бухаю уже 19 лет... До 30 ты выпил все наперед", "Ой, она умничка, все успевает, у меня так не выходит, если вечером выпью, то утром...", "Все мы немного Оля Полякова", "Какое прекрасное правило", "А у меня муж говорит, что я алкашка, а я Оля Полякова", "Сейчас все каждый день бухаем, из-за войны, страх немного притупляется".

Напомним, Полякова дала совет, как сохранить молодость и не выглядеть старше своих лет

А еще Politeka сообщала, что Екатерина Павленко из Go_A рассказала о своих вещих снах перед войной

Также Politeka писала, что Ефросинина и Полякова после жесткой критики от украинцев неожиданно одумались



