Украинская певица Оля Полякова рассказала, что женщин после 35 лет старит и делает менее привакательными.

С каждым годом мы не становимся моложе. Но нередко бывает так, что женщина в почтенном возрасте выглядит куда моложе и привлекательнее, чем юная дива. Возникает закономерный вопрос: "почему так происходит?".

43-летняя Оля Полякова рассказала, что старит женщин, которым больше 35 лет и дала важный совет в новом выпуске YouTube-проекта "Взрослые девочки".

Певица Оля Полякова убеждена, что старит женщин даже не прическа или "бабская" одежда, а лишний вес.

"Девочки, после 35 лет лишний вес добавляет возраст. В 25 ты можешь быть пышкой с вот такими сиськами. Но когда тебе 35+ и у тебя есть лишний вес, ты будешь выглядеть старше, чем худая женщина такого же возраста", – заявила 43-летняя Оля Полякова.

Рассказывая о том, что помогает ей следить за весом, певица заявила, что сейчас не ужинает и чувствует себя прекрасно. При этом артистка признает, что каждый вечер пьет вино. Оля Полякова также призналась, что сделала себе уколы ботокса, а также ходит на аппаратные процедуры по уходу за телом и советует делать также другим, чтобы сохранить свою красоту.

Напомним, что выступление Оли Поляковой пытались сорвать любители рф, скандальные подробности и видео.

Как сообщала Politeka, Оля Полякова вызвала бурную реакцию новой песней на украинском языке.

Также Politeka писала, что Оля Полякова запела на украинском, впервые сменив образ "Королевы ночи".