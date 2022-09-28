Відомий співак і музикант, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук поїхав на Донбас та показує, що відбувається неподалік від передової.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram 47-річний артист опублікував моторошні кадри з траси Слов'янськ-Харків, де все навколо поруйновано.

"Зруйнована, та нескорена і вільна країна. Кожен метр звільненої від рашистів нашої землі - це піт, кров і, на жаль, життя українських захисників. Не забути цього ніколи! Наші хлопці і дівчата з ЗСУ, НГУ та інших підроздів Сил Оборони рухаються далі. Слава Героям!", — наголосив Вакарчук.

Лідер "Океану Ельзи" також зворушив українців, показавши двох місцевих мешканців — котиків, які підбігли до нього.

Шанувальники в коментарях підтримали Вакарчука та дякують українським захисникам:

"Який жах😢 навіть ці котики не відходять вас❤️ відчувають де свої";

"Святославе, бережіть себе";

"Боже, бережи наших захисників та захисниць 🙏🙏🙏🙏 ми за вас тут в тилу";

"Наші рідні міста, як боляче на все це дивитись😢, і як же хочеться повернутися додому 🙏🙏🙏 віримо у нашу перемогу! Слава ЗСУ";

"Кошмар, що твориться у світі! Скільки людських доль зіпсовано";

"Дай бог все відбудується, треба залишатися єдиними та йти разом до перемоги!💙💛".

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