Як повідомляє Politeka.net, український гуморист та зірка "Квартал 95" Юрій Ткач, який вступив до лав територіальної оборони Києва на другий день війни, розповів в інтерв'ю для "ЖВЛ" про те, як реагує на численних хейтерів. Зокрема, багато хто накинувся на нього за те, що він не пішов на фронт, хоча актор був у теробороні з перших днів вторгнення.

Після хейту у свій бік Юрій Ткач вирішив не шукати виправдань чи звинувачувати критиків. Актор поставився до критики з розумінням і дуже по-філософськи.

"Немає зараз чорно-білого, є багато різних відтінків у людях. Я поважаю цих людей. Якщо людина висловлює свою думку, то вона має на це повне право. Навіть зараз ми боремося за свободу, свободу слова, свободу дій та думок. У нас у країні абсолютна демократія, тому я поважаю думку кожного", - відреагував на критику Юрій Ткач.

Варто зазначити, що Юрій Ткач вступив до лав територіальної оборони Києва на другий день війни.

Сім'я гумориста перший час перебувала з ним у столиці, а коли місто стали сильно бомбити, актор вивіз дружину і дочку на Західну Україну, звідки вони перебралися до Болгарії.

Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" зустрівся з дружиною і донькою після двох місяців розлуки, кадри.

Як повідомляла Politeka, дружина Ткача з "Квартал 95" вразила патріотичними словами їхньої маленької доньки.

Також Politeka писала, Юрій Ткач наочно показав, де зараз знаходиться.