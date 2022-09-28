Как сообщает Politeka.net, украинский юморист и звезда "Квартал 95" Юрий Ткач, который вступил в ряды территориальной обороны Киева на второй день войны, рассказал в интервью для "ЖВЛ" о том, как реагирует на многочисленніх хейтеров. В частности, многие набросились на него за то, что он не пошел на фронт, хотя актер был в теробороне с первых дней вторжения.
После хейта в свою сторону Юрий Ткач решил не искать оправданий или обвинять критиков. Актер отнесся к критике с пониманием и весьма по-филоссофски.
"Нет сейчас черно-белого, есть много разных оттенков в людях. Я уважаю этих людей. Если человек высказывает свое мнение, то он имеет на это полное право. Даже сейчас мы боремся за свободу, свободу слова, свободу действий и мыслей. У нас в стране абсолютная демократия, потому я уважаю мнение каждого", - отреагировал на критику Юрий Ткач.
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Стоит отметить, что Юрий Ткач вступил в ряды территориальной обороны Киева на второй день войны.
Семья юмориста первое время находилась с ним в столице, а когда город стали сильно бомбить, актер вывез жену и дочь на западную Украину, откуда они перебрались в Болгарию.
Напомним, Ткач из "Квартал 95" встретился с женой и дочкой после двух месяцев разлуки, кадры.
Как сообщала Politeka, жена Ткача из "Квартал 95" впечатлила патриотичными словами их маленькой дочки.
Также Politeka писала, Юрий Ткач наглядно показал, где сейчас находится.