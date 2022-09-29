Гуморист та зірка "Квартал 95" Юрій Ткач зізнався, що навіть зараз це залишило свій слід на маленькій Лізі.

Як повідомляє Politeka.net, український гуморист та зірка "Квартал 95" Юрій Ткач зі зброєю в руках стояв на варті спокою Києва і вступив у тероборону, а дружину з маленькою донькою комік вивіз з України до Болгарії. Нещодавно родина возз'єдналася. В інтерв'ю для "ЖВЛ" актор розповів, як емоційно важко було його дочці у перші дні війни.

Зірка "Квартал 95" зізнався, що 8-річна дочка Ліза спочатку сприймала початок вторгнення росії як гру. Батьки тим часом намагалися їй спокійно та доступно все пояснити.

"Ось так сідали з нею і говорили, що таке війна, що це постріли, звідки вони, як це небезпечно. Вона мала знати, що відбувається, адже дивно брехати дитині, коли поряд все вибухає і летять ракети, коли вночі під Києвом стріляють . На жаль, ця війна краде у наших дітей дитинство", - згадав Юрій Ткач.

Вперше його дочка запанікувала у березні, коли неподалік їхнього будинку впала російська ракета. Навіть зараз це залишило свій слід на маленькій Лізі.

"Вона дуже важко реагує на звуки вибухів. Ліза почала падати в істерику, вона тряслася. Ми її намагалися заспокоїти, але виходило не дуже і тоді ми вирішили, що настав час її везти кудись", - зазначив Юрій Ткач.

Нагадаємо, дружина Ткача з "Квартал 95" розповіла, як рятувала дочку під час обстрілу.

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