Як повідомляє Politeka.net, український гуморист та зірка "Квартал 95" Юрій Ткач зі зброєю в руках стояв на варті спокою Києва і вступив у тероборону, а дружину з маленькою донькою комік вивіз з України до Болгарії. Нещодавно родина возз'єдналася. В інтерв'ю для "ЖВЛ" актор розповів, як емоційно важко було його дочці у перші дні війни.
Зірка "Квартал 95" зізнався, що 8-річна дочка Ліза спочатку сприймала початок вторгнення росії як гру. Батьки тим часом намагалися їй спокійно та доступно все пояснити.
"Ось так сідали з нею і говорили, що таке війна, що це постріли, звідки вони, як це небезпечно. Вона мала знати, що відбувається, адже дивно брехати дитині, коли поряд все вибухає і летять ракети, коли вночі під Києвом стріляють . На жаль, ця війна краде у наших дітей дитинство", - згадав Юрій Ткач.
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Вперше його дочка запанікувала у березні, коли неподалік їхнього будинку впала російська ракета. Навіть зараз це залишило свій слід на маленькій Лізі.
"Вона дуже важко реагує на звуки вибухів. Ліза почала падати в істерику, вона тряслася. Ми її намагалися заспокоїти, але виходило не дуже і тоді ми вирішили, що настав час її везти кудись", - зазначив Юрій Ткач.
Нагадаємо, дружина Ткача з "Квартал 95" розповіла, як рятувала дочку під час обстрілу.
Як повідомляла Politeka, Ткач з "Квартал 95" розповів, як відповідатиме росіянам при зустрічі.
Також Politeka писала, Ткач з "Квартал 95" втратив друзів і не стримав сліз, розповідаючи про горе.