Юморист и звезда "Квартал 95" Юрий Ткач признался, что даже сейчас это оставило свой след на маленькой Лизе.

Как сообщает Politeka.net, украинский юморист и звезда "Квартал 95" Юрий Ткач, с оружием в руках стоял на страже спокойствия Киева и вступил в тероборону, а жену с маленькой дочкой комик вывез из Украины в Болгарию. Недавно семья воссоединилась. В интервью для "ЖВЛ" актер рассказал, как эмоционально тяжело было его дочери в первые дни войны.

Звезда "Квартал 95" признался, что 8-летняя дочь Лиза сначала воспринимала начало вторжения россии, как игру. Родители тем временем пытались ей спокойно и доступно все пояснить.

"Вот так садились с ней и говорили, что такое война, что это выстрелы, откуда они, как это опасно. Она должна была знать, что происходит, ведь странно лгать ребенку, когда рядом все взрывается и летят ракеты, когда ночью под Киевом стреляют. К сожалению, эта война ворует у наших детей детство", - вспомнил Юрий Ткач.

Впервые его дочь запаниковала в марте, когда недалеко от их дома упала российская ракета. Даже сейчас это оставило свой след на маленькой Лизе.

"Она очень тяжело реагирует на звуки взрывов. Лиза начала падать в истерику, она тряслась. Мы ее пытались успокоить, но получалось не очень и тогда мы решили, что пора ее увозить куда-то", - отметил Юрий Ткач.

Напомним, жена Ткача из "Квартал 95" рассказала, как спасала дочь во время обстрела.

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" рассказал, как будет отвечать россиянам при встрече.

Также Politeka писала, Ткач из "Квартал 95" потерял друзей и не сдержал слез, рассказывая о горе.