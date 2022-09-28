Модель Ганна Неплях, яка перемогла на конкурсі "Міс Україна Всесвіт", у сукні з розрізом від стегна зачарувала виглядом.

Як пише Politeka.net, Ганна Неплях – відома українська модель, яка стала переможницею на шоу "Міс Україна Всесвіт". Після цього знаменитість поїхала на "Міс світу", але зайняти призові місця їй не вдалося. А після 24 лютого Ганна жила в різних країнах - але все ж таки зважилася повернутися в Україну і навіть почала розмовляти українською мовою. Не забуває Неплях і про Інстаграм, де активно веде блог.

А цього разу Неплях опублікувала кадри, де позувала у сукні з вирізом від стегна. Зірка вигиналася, вражаючи ефектною фігуркою. Як відомо, зараз Ганна перебуває у Франції.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

Це опера? Шикарна жінка, Українська Моніка Беллуччі дивитися і дивитися", "Насолода для очей. Аня неймовірна".

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