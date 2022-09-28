Как пишет Politeka.net, Анна Неплях - известная украинская модель, которая стала победительницей на шоу "Мисс Украина Вселенная". После этого знаменитость поехала на "Мисс мира", но занять призовые места ей там не удалось. А после 24 февраля Анна жила в разных странах - но все же решилась вернутся в Украину и даже начала разговаривать на украинском языке. Не забывает Неплях и об Инстаграм, где активно ведет блог.
А в этот раз Неплях опубликовала кадры, где позировала в платье с вырезом от бедра. Звезда выгибалась, впечатляя эффектной фигуркой. Как известно, сейчас Анна находится во Франции.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Это опера?", "Шикарная женщина", "Украинская Моника Беллуччи", "Вызывайте пожарников, слишком жарко", "Какая роскошь", "Это пожар", "Слюнки от красоты твоей и красоты вокруг", "Как чувственно, хочется смотреть и смотреть", "Услада для глаз. Аня невероятная".
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