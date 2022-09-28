Як повідомляє Politeka.net, український гуморист та зірка "Квартал 95" Юрій Ткач, який вступив до лав територіальної оборони Києва на другий день війни, розвіяв чутки, що ходять навколо акторів студії. Зокрема, в мережі почала поширюватися інформація, що учасники "Кварталу 95" заздалегідь знали про настання росії. Свій коментар із цього приводу Юрій дав в інтерв'ю для "ЖВЛ" .

Актор спростував усі ці чутки. Коли росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, для актора Юрія Ткача це стало несподіванкою.

"Все це вигадки. Для нас це було такою самою несподіванкою, як для інших. Не було такого, що у нас у "Кварталі" там якась інформація була, або в групах десь, або Зеленський комусь подзвонив по телефону ", - прокоментував Юрій Ткач .

Проте Юрій Ткач до останнього не вірив, що розпочнеться повномасштабна війна. Актор навіть зателефонував другу, Євгену Кошовому, щоб обговорити з ним це все, але той спав і нічого взагалі про війну не знав.

"Вночі я подзвонив йому, кажу: "Братане, перепрошую, що я тебе розбудив. Кажуть, що війна". Він каже: "Ткач, йди випий і лягай спати", - поділився Ткач.

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