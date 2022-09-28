Как сообщает Politeka.net, украинский юморист и звезда "Квартал 95" Юрий Ткач, который вступил в ряды территориальной обороны Киева на второй день войны, развеял слухи, что ходят вокруг актеров студии. В частности, в сети же начала распространяться информация, что участники "Квартала 95" заранее знали о наступлении россии. Свой комментарий по этому поводу Юрий дал в интервью для "ЖВЛ".

Актер опроверг все эти слухи. Когда россия начала полномасштабное вторжение в Украину, для актера Юрия Ткача это стало неожиданностью.

"Все это выдумки. Для нас это было такой же неожиданностью, как для других. Не было такого, что у нас в "Квартале" там какая-то информация была, либо в группах где-то, либо Зеленский кому-то позвонил по телефону", — прокомментировал Юрий Ткач.

Однако Юрий Ткач до последнего не верил, что начнется полномасштабная война. Актер даже позвонил другу, Евгению Кошевому, чтобы обсудить с ним это все, но тот спал и ничего вообще о войне не знал.

"Ночью я позвонил ему, говорю: "Братан, извиняюсь, что я тебя разбудил. Говорят, что война". Он говорит: "Ткач, иди выпей и ляг спать", — поделился Ткач.

Напомним, Ткач из "Квартал 95" встретился с женой и дочкой после двух месяцев разлуки, кадры.

Как сообщала Politeka, жена Ткача из "Квартал 95" впечатлила патриотичными словами их маленькой дочки.

Также Politeka писала, Юрий Ткач наглядно показал, где сейчас находится.