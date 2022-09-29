Моніка Беллуччі - відома італійська актриса, яка всіма силами підтримує бажання старшої доньки сяяти на модельному подіумі, як колись вона сама. Моніка не лише їздить на трендові покази з дочкою, а й з'являється на всіх зйомках із Дівою, щоб юна красуня не хвилювалася.

У смарагдовій сукні, з акуратною зачіскою та макіяжем Діва сяяла на світському вечорі, який підтримала і її зіркова мама:

«Діва в Мілані на вечірці dolcegabbana з нагоди їхнього SS23» - поділилася Моніка.

У мережі відповіли: Це так круто; гарна підтримка; не можу засуджувати цей блиск; сама романтичність; я їй заздрю; не дарма вся у маму; це сама чарівність; є чому позаздрити; божевілля якесь; як вони схожі, краса; Хотілося бути на її місці.

Також старша дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя з'явилася перед камерами у короткій мереживній сукні на тонких бретельках. Такі ж чорні тонкі панчохи та черевики вдало доповнили зухвалу цибулю.

Шанувальники були захоплені образом Діви на модному показі.

Нагадаємо, юна дочка Беллуччі у сукні з корсетом довела, що нічим не гірша за матір.

Як повідомляла Politeka, юна дочка Моніки Беллуччі у повітряній сукні показала, де замінила матір.

Також Politeka писала, що донька Моніки Беллуччі у прозорому вбранні влаштувала провокаційну фотосесію.