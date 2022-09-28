Дружина відомого коміка та зірки "Квартал 95" Юрія Ткача Вікторія, з якою вони разом виховують 8-річну дочку Лізу, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала миле відео та звернулася до фоловерів із запитанням.

Як видно, в якому ролику Вікторія знята на вуличній парковці, вона як у сповільненій зйомці ходить між машинами. Перед камерою дружина коміка з'явилася у яскравих помаранчевих лосинах та вільній чорній накидці цікавого фасону. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі немає макіяжу і серйозний задумливий вигляд.

У підписі до публікації Вікторія Ткач звернулася до шанувальників із простим запитанням: "Як ви?". На це користувачі почали відповідати їй у коментарях до відео: "Тримаємося, віримо, хер вони нас зламають!", "Як красиво", "Так собі", "Чекаю на перемогу і повернення своїх онучок", "Чекаю на перемогу", "Чекаємо на нашу" Перемогу", "Чекаю на чоловіка з війни з перемогою живим і здоровим", "Віка, ви вогонь", "Тяжко, але віримо в краще. І скоро все буде Україна", "Сумно дуже. Дуже важко".

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