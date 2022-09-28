По словам певицы TAYANNA, сейчас она учится относиться с любовью к самой себе, чего до сих пор не умела, а также пытается забыть своего бывшего.

Украинская певица TAYANNA (настоящее имя - Татьяна Решетняк) в июле рассталась со своим бойфрендом. В подкасте Дианы Глостер певица рассказала, что разрыв отношений ей сложно пережить, ведь она верила, что уже обрела настоящее счастье. При этом она не смогла сдержаться и заплакала.

Более того, певица TAYANNA не перестает верить, что они с любимым могут снова быть вместе, но пока это только ее фантазии и надежды.

"У меня вообще, я считаю, тяжелая история, потому что я до сих пор верю, что мы будем вместе. В каких-то иллюзиях живу таких, в своих мечтах. На самом деле нужно просто отпускать человека и возвращаться к себе. Что я и пытаюсь сейчас делать — возвращаться к себе и весь фокус внимания на себя, на свою работу, на свои дела, и ребенок есть...", - призналась певица.

Кроме того, она отметила, что ей тяжелее стало после возвращения в Киев, где все напоминает о бывшем возлюбленном.

"Я понимаю, что эта энергия, которая идет на воспоминания прошлые… Особенно, когда я приехала в Киев, хожу по улицам и просто плачу, потому что вот здесь мы сидели, здесь мы ели, здесь машину увидела такую, как у него – все, уже слезы текут”, – рассказала TAYANNA.

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