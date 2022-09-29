Як пише Politeka.net , Кім Кардаш'ян - успішна американська модель та блогерка, активно веде соціальні мережі та хвалиться вбраннями своєї розробки перед фанатами. Також артистці подобається балувати шанувальників образами у незвичайному одязі, а також показує фігуру без зайвої скромності.
Після схуднення Кім намагається демонструвати нову форму з новими акцентами і намагається заради цього змінювати стиль та зачіску, щоб ще було чим здивувати своїх фанатів. Ще недавно Кардаш'ян заради цього навіть побувала в ролі копії Мерілін Монро.
«Щойно запустили бюстгальтери skims!» - Висловилася Кім про новий дизайн.
У мережі підтримали: «Люблю це!; позитивно це оцінюю; щось божевільне красиве; неймовірно приємно; ой Кім так старається; Я люблю тебе, дитинко 😩я люблю тебе ким ✨🛐; не можна забувати, як вона працює; не дарма вона худнула».
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Також Кім Кардашьян опублікувала у себе в Інстаграм серію чорно-білих тизерів, які рекламують модне шоу Dolce & Gabbana на Тижні моди. Незважаючи на часту критику, засмагла Кім знову постала в образі Мерилін Монро, повторивши її класичну зачіску та стиль.
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