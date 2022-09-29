Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян - успешная американская модель и блогерка, активно ведет социальные сети и хвастается нарядами своей разработки перед фанатами. Также артистке нравится баловать поклонников образами в необычной одежде, а также показывает фигуру без лишней скромности.

После похудения Ким старается демонстрировать новую форму с новыми акцентами и старается ради этого менять стиль и прическу, чтобы еще было чем удивить своих фанатов. Еще недавно Кардашьян ради этого даже побывала в роли копии Мэрилин Монро.

«Только что запустили бюстгальтеры skims!» - высказалась Ким о новом дизайне.

В сети поддержали: «Люблю это!; положительно это оцениваю; что-то сумасшедше красивое; невероятно приятно; ой Ким так старается; Я люблю тебя, детка 😩я люблю тебя ким ✨🛐; нельзя забывать, как она работает; не зря она худела».

Также Ким Кардашьян опубликовала у себя в Инстаграм серию черно-белых тизеров, рекламирующих модное шоу Dolce & Gabbana на Неделе моды. Несмотря на частую критику, загорелая Ким вновь предстала в образе Мэрилин Монро, повторив ее классическую прическу и стиль.

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