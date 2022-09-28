Дружина Влада Ями з "Танців зі зірками" Лілія чесно зізналася, що поки що не збирається з чоловіком їхати назад до України.

Як пише Politeka.net , Влад Яма - відомий український танцюрист, який був суддею "Україна має талант", а останнім часом оцінює учасників "Танців із зірками". Знаменитість відразу ж після 24 лютого виїхав з України з дитиною та сином і досі не повертався до рідної країни. Дружина Влада довго мовчала, але нещодавно повернулася в інформаційне поле. Фанати одразу вирішили запитати у неї, чому її чоловік не захищає свій будинок.

"По-перше. Я вважаю, що ставити такі питання як мінімум некоректно. Це особиста справа кожного, у всіх різні історії та причини. Кожен переживає війну по-своєму. Я поважаю вибір кожного. Вдячна чоловікові за те, що ми зараз у безпеці. . Ми теж допомагає на своєму фронті", - написала Лілія у своєму блозі.

"Додому скоро їхати будете?", - тепер запитав фанат.

"Хочеться вже додому, але безпека сина - понад усе", - чесно написала Лілія в сторіс.

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