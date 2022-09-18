Жена Влада Ямы из "Танців з зірками" Лилия, которая с начала войны молчала и даже не осудила происходящее в Украине, впервые вышла на связь.

Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский танцор и судья проекта "Танці з зірками". Звезда после начала войны уехал из Украины вместе с семьей и по сей день не появлялся в Украине. А его супруга Лиля вообще перестала вести свою страничку в Инстаграм и даже не опубликовала пост осуждающий войну. Но в конечном итоге жена Влада все же решилась выйти на связь, опубликовав новые сторис в своем блоге.

"После заката Солнца обязательно приходит утро. Думала о вас постоянно. Скучала... Но внутри была лишь пустота и растерянность. Но понимала, что должна вернуться сюда с энергией, которую могу передать вам", - написала Лилия.

"Люблю и ценю каждого из вас. Вижу все ваши реакции и сообщения. Теплеет на душе. Столько всего произошло за это время... У каждого из нас. Вы мое вдохновение", - написала Лилия на втором сторис.

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