Як пише Politeka.net, Олександр Еллерт - відомий український гуморист, який наважився піти на шоу "Холостячка" із Ксенією Мішиною. Еллерту вдалося перемогти на проекті, після чого пара зустрічалася деякий час. Але зрештою Олександр та Ксенія розійшлися, хоча їх і бачили разом у Буковелі після цього. А нещодавно Еллерт несподівано поїхав до США, після чого його почали активно критикувати українці. Не забуває Олександр і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка вирішила зробити анонс шоу, засвітившись із зіркою "Жіночого кварталу" Катею Нікітіною.

"Солов'їне шоу", - було написано над зірками.

Повідомлялося, що до цього Еллерт висловився про те, що відбувається в Росії.

Яка ж темрява відбувається в країні на букву ри. Як по-комуністично начхати на людей.

Невдоволених на мітингах глушать кийками… невдоволених у мережі глушать проплаченими блогерами з посиланням "1% це не багато". Чи бачили цей сюр? На прикладі, що одна цукерка в пачці - це лише 1%. Вектор сенсу "не шкода", – написав Еллерт.

Нагадаємо, переможець "Холостячки" Еллерт пішов стопами екс-коханою Мішиною.

Також Politeka повідомляла, що переможець "Холостячки" Еллерт знову нарвався на критику через нове фото

А ще Politeka писала, що переможець "Холостячки", що втік у США, Еллерт збентежив українців новим постом.



