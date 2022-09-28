Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт - известный украинский юморист, который решился пойти на шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Эллерту удалось победить на проекте после чего пара встречалась некоторое время. Но в конечном итоге Александр и Ксения разошлись, хотя их и видели вместе в Буковели после этого. А недавно Эллерт неожиданно уехал в США после чего его начали активно критиковать украинцы. Не забывает Александр и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда решил сделать анонс шоу, засветившись со звездой "Женского квартала" Катей Никитиной.

"Соловьиное шоу", - было написано над звездами.

Сообщалось, что до этого Эллерт высказался о происходящем в россии.

"Какой же мрак происходит в стране на букву ры. Как по-коммунистически плевать на людей.

Недовольных на митингах глушат дубинами… недовольных в сети глушат проплаченными блогерами с посылом "1% это не много". Видели этот сюр? На примере что одна конфета в пачке - это всего лишь 1%. Вектор смысла "не жалко", - написал Эллерт.

Напомним, победитель "Холостячки" Эллерт пошел по стопам экс-возлюбленной Мишиной

Также Politeka сообщала, что победитель "Холостячки" Эллерт снова нарвался на критику из-за нового фото

А еще Politeka писала, что сбежавший в США победитель "Холостячки" Эллерт смутил украинцев новым постом



