Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт - известный украинский юморист, который решился пойти на шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Эллерту удалось победить на проекте после чего пара встречалась некоторое время. Но в конечном итоге Александр и Ксения разошлись, хотя их и видели вместе в Буковели после этого. А недавно Эллерт неожиданно уехал в США после чего его начали активно критиковать украинцы. Не забывает Александр и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда решил сделать анонс шоу, засветившись со звездой "Женского квартала" Катей Никитиной.
"Соловьиное шоу", - было написано над звездами.
Сообщалось, что до этого Эллерт высказался о происходящем в россии.
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Недовольных на митингах глушат дубинами… недовольных в сети глушат проплаченными блогерами с посылом "1% это не много". Видели этот сюр? На примере что одна конфета в пачке - это всего лишь 1%. Вектор смысла "не жалко", - написал Эллерт.
Напомним, победитель "Холостячки" Эллерт пошел по стопам экс-возлюбленной Мишиной
Также Politeka сообщала, что победитель "Холостячки" Эллерт снова нарвался на критику из-за нового фото
А еще Politeka писала, что сбежавший в США победитель "Холостячки" Эллерт смутил украинцев новым постом