Як пише Politeka.net , Руслана - відома українська співачка, яка перемогла на "Євробаченні" завдяки своїм "Диким танцям". Зірка, як і всі знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після 24 лютого зірка активно виступає на мітингах та їздить до світових лідерів. Нещодавно Руслана перебувала у США, де відстоювала інтереси України у Конгресі. Не забуває зірка і про Інстаграм, де активно веде сторінку. А цього разу руслана вже опинилась у Гамбурзі, Німеччина.
"На вітроенергетиці у Гамбурзі", - написала Руслана.
"Слава Україні, і ми зараз перебуваємо у Гамбурзі на всесвітньому саміті з вітряної енергетики", - сказала співачка у відео.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Дякую Руслану за роботу", "Руслана, дякую за все що ти робиш", "Героям слава", "Ви тут, у Гамбурзі. Як довго ви залишаєтеся?".
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