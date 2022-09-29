Як пише Politeka.net , Руслана - відома українська співачка, яка перемогла на "Євробаченні" завдяки своїм "Диким танцям". Зірка, як і всі знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після 24 лютого зірка активно виступає на мітингах та їздить до світових лідерів. Нещодавно Руслана перебувала у США, де відстоювала інтереси України у Конгресі. Не забуває зірка і про Інстаграм, де активно веде сторінку. А цього разу руслана вже опинилась у Гамбурзі, Німеччина.

"На вітроенергетиці у Гамбурзі", - написала Руслана.

"Слава Україні, і ми зараз перебуваємо у Гамбурзі на всесвітньому саміті з вітряної енергетики", - сказала співачка у відео.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Дякую Руслану за роботу", "Руслана, дякую за все що ти робиш", "Героям слава", "Ви тут, у Гамбурзі. Як довго ви залишаєтеся?".

Нагадаємо, зірка "Євробачення" Руслана після від'їзду до США різко звернулася до українців

А ще Politeka писала, що зірка "Євробачення" Руслана поїхала до США та розповіла, чим там займається

Також Politeka повідомляла, що зірка "Євробачення" Руслана несподівано нарвалася на критику після виступу у метро



