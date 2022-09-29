Как пишет Politeka.net, Руслана - известная украинская певица, которая победила на "Евровидении" благодаря своим "Диким танцам". Звезда, как и все знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после 24 февраля звезда активно выступает на митингах и ездит к мировым лидерам. Недавно Руслана находилась в США, где отстаивала интересы Украины в Конгрессе. Не забывает звезда и об Инстаграм, где активно ведет страничку. А в этот раз руслана уже оказалась в Гамбурге, Германия.

"На ветроэнергетике в Гамбурге", - написала Руслана.

"Слава Украине, и мы сейчас находимся в Гамбурге на всемирном саммите с ветряной энергетики", - сказала певица в видео.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Спасибо Руслана за работу", "Руслана, спасибо за все что ты делаешь", "Героям слава", "Вы здесь, в Гамбурге. Как долго вы остаетесь?".

Напомним, звезда "Евровидения" Руслана после отъезда в США резко обратилась к украинцам

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