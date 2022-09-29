Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський – відомий український співак, який прославився завдяки перемозі на шоу "Голос країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. А після 24 лютого зірка активно зайнявся концертною діяльністю прямо на вулиці, де збирав гроші на ЗСУ. А виступи зірки збирали мільйони та десятки мільйонів переглядів у соціальних мережах. Не забуває Лазановський і про Інстаграм, де активно ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Сергій звернув увагу на коментар фанатки.
"А ваша дочка, пане Сергію, співає краще!!!! Дякую вам за це!!!", - написала фоловерка.
"Я, напевно, чогось не знаю", - у відповідь написав Лазановський.
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Адже як відомо, у Сергія немає не лише доньки, а й дружини.
Повідомлялося, що Лазановський показав, як виступив на концерті.
"Галич, сьогодні це було дуже затишно
Українські душі поєдналися в одну", - зазначив Сергій у публікації.
Нагадаємо, переможець "Голос країни" Лазановський вразив стараннями у спортзалі.
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