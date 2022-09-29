Співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) прийшла до тями після пригод у Європі, і готова поділитися своїми враженнями від цієї поїздки.

Співачка MamaRika тривалий час перебувала на благодійних гастролях за кордоном. Там разом з нею були чоловік та син. Тепер родина неймовірно щаслива, адже повернулася до Києва. Про все докладно артистка розповіла на своїй сторінці у Instagram.

«Ми щасливі, бо мали змогу бути корисними та поволонтерити у рамках своїх можливостей- відпрацювали низку благодійних концертів, провели ряд зустрічей із біженцями, тішили людей українською музикою, словом.Українці за кордоном так тужать за домом, що кожні обійми були надміцними, а очі палали від щастя тільки при самій згадці про Неньку.

Це миті, які назавжди залишаться в пам’яті💔 », - написала вокалістка.

MamaRika, перебуваючи за кордоном, продовжувала робити внесок в українську культуру, в проміжках між концертами вона встигла написати кілька пісень. Також співачка розповіла про труднощі, через які довелося пройти під час поїздки, а їх було чимало.

«Постійні переїзди, більше 12 тис. км машиною за неповних 2 місяці, з річною дитиною та повним багажником речей- це невимовно важко.

Мамочки зрозуміють, яким важливим є прикорм в житті дитини такого віку, і як необхідно бути в затишку та мати всі умови для малечі. Цього всього у нас не було- ми жили де попало, як попало.Вишенькою на торті стала аварія, під час якої ми розбили нашу автівку. А наостанок ще й всією родиною злягли з ковідом, через який довелося скасувати низку концертів.

Повний треш🙅‍♀️», - зізналася вона.

Побувавши в кількох країнах та багатьох містах, як зазначила MamaRika, вона ще раз переконалися, що ніде не буде краще ніж вдома.

«Туга за Україною весь цей час просто з’їдала, і ми буквально рахували дні до повернення.При величезній повазі та вдячності до європейського народу, який дуже нас підтримує, та У НАС ВСЕ НАЙКРАЩЕ:і трава зеленіша, і сонце світить яскравіше, медицина, сервіс, і т.д.Бо серця наші тут, бо земля рідна дає сил, бо повертатися додому- це найбільше щастя», - написала співачка.

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