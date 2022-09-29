Уродженець Білорусі, телеведучий та актор "Дизель Студіо" Дмитро Танкович вже повністю пустив коріння в Україні, працюючи та живучи тут багато років. В інтерв'ю Славі Дьоміну він згадав про свій будинок у Бучі, який розмородерили російські окупанти та розповів, у якому він зараз стані.



Ведучий Дмитро Танкович зізнався, що на власному прикладі добре знає, що російські окупанти в Україні лише нищать усе та крадуть те, що бачать.

До 24 лютого телеведучий та актор "Дизель Студіо" із сім'єю жив у Бучі. Його будинок став одним із тих, які постраждали під час російського вторгнення.

"Мій будинок в Бучі намародерили, але не сильно пограбували. Моя родина зараз не в Бучі, і я тут буваю, щоб поспати, коли приїжджаю з роботи. Наскільки нам буде комфортно, стане зрозуміло, коли моя родина повернеться. Руйнації небагато, тільки вікна, – розповів Дмитро Танкович.

Дмитро Танкович не приховує, що інші будинки постраждали набагато сильніше, тож радіє, що у нього з дому практично нічого не винесли. Зокрема, найдорожчим, що забрали загарбники став вінчестер. На ньому було сімейне фото актора. Цю крадіжку він назвав дуже прикрою.



Нагадаємо, що артист "Дизель шоу" Дмитро Танкович прокоментував гастрольний круїз в рф колишніх колег.

Як повідомляла Politeka, Танкович із "Дизель шоу" дав пораду росіянам після початку мобілізації.

Також Politeka писала, що Танкович із "Дизель Шоу" послав друзів з росії, які несли повну маячню про українців.