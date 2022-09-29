Уроженец Беларуси, телеведущий и актер "Дизель Студио" Дмитрий Танкович уже полностью пустил корни в Украине, работая и живя здесь много лет. В интервью Славе Демину он вспомнил о своем доме в Буче, который размородерили российские оккупанты и рассказал, в каком он сейчас состоянии.



Ведущий Дмитрий Танкович признался, что на собственном примере хорошо знает, что российские оккупанты в Украине только уничтожают все и крадут то, что видят.

До 24 февраля телеведущий и актер "Дизель Студио" с семьей жил в Буче. Его дом стал одним из тех, которые пострадали во время российского вторжения.

"Мой дом в Буче намародерили, но не сильно ограбили. Моя семья сейчас не в Буче, и я здесь бываю, чтобы поспать, когда приезжаю с работы. Насколько нам будет комфортно, станет понятно, когда моя семья вернется. Разрушений немного, только окна, – рассказал Дмитрий Танкович.

Дмитрий Танкович не скрывает, что другие дома пострадали намного сильнее, поэтому радуется, что у него из дома практически ничего не вынесли. В частности, самым драгоценным, что унесли захватчики стал винчестер. На нем были семейные фото актера. Эту кражу он назвал очень досадной.

Напомним, что артист "Дизель шоу" Дмитрий Танкович прокомментировал гастрольный круиз в рф бывших коллег.

Как сообщала Politeka, Танкович из "Дизель шоу" дал совет россиянам после начала мобилизации.

Также Politeka писала, что Танкович из "Дизель Шоу" послал друзей из рф, которые несли полный бред об украинцах.