Як повідомляє Politeka.net, осінь - пора страв з баклажанів. Приготувати приголомшливу закуску з овочів - не складе вам особливих труднощів. Кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко поділився у Instagram простим і незвичайним рецептом страви з баклажанів.

Складові:

баклажан – 1 шт.

родзинки - 50 г

половинка невеликого лимона

Соняшникова або оливкова олія – 1-2 ст.л.

Перець, сіль (за смаком).

хліб - 3-4 шматочки

сир гранде

Покроковий рецепт від Євгена Клопотенка :

1. Баклажан проколоти за допомогою вилки в декількох місцях, посолити і полити зверху олією, а також соком лимона. Загорнути у фольгу і запікати 25-30 хвилин в розігрітій духовці.

2.З запеченого баклажана зняти шкірку. Потім поріжте баклажани і додайте туди оливкову олію, сік лимона, сіль, перець і родзинки, які можна порізати на шматочки.

3. Потім баклажани викладаєте на тости, посипайте тертим сиром, снідаєте та смачно запиваєте чаєм чи кавою.

"Думаю, ви оціните це поєднання. Час експерементувати", - доповнив Євген Клопотенко.

Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.

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