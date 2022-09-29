Як повідомляє Politeka.net, осінь - пора страв з баклажанів. Приготувати приголомшливу закуску з овочів - не складе вам особливих труднощів. Кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко поділився у Instagram простим і незвичайним рецептом страви з баклажанів.
Складові:
- баклажан – 1 шт.
- родзинки - 50 г
- половинка невеликого лимона
- Соняшникова або оливкова олія – 1-2 ст.л.
- Перець, сіль (за смаком).
- хліб - 3-4 шматочки
- сир гранде
Покроковий рецепт від Євгена Клопотенка :
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1. Баклажан проколоти за допомогою вилки в декількох місцях, посолити і полити зверху олією, а також соком лимона. Загорнути у фольгу і запікати 25-30 хвилин в розігрітій духовці.
2.З запеченого баклажана зняти шкірку. Потім поріжте баклажани і додайте туди оливкову олію, сік лимона, сіль, перець і родзинки, які можна порізати на шматочки.
3. Потім баклажани викладаєте на тости, посипайте тертим сиром, снідаєте та смачно запиваєте чаєм чи кавою.
"Думаю, ви оціните це поєднання. Час експерементувати", - доповнив Євген Клопотенко.
Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.
Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дав рецепт цікавої закуски з сиру.
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