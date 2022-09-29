Как сообщает Politeka.net, Осень - пора блюд из баклажанов. Приготовить потрясающую закуску из овощей - не составит вам особого труда. Кулинар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился в Instagram простым и необычным рецептом блюда из баклажанов.

Ингредиенты:

баклажан - 1 шт.

изюм - 50 г

половинка небольшого лимона

Подсолнечное или оливковое масло - 1-2 ст.л.

Перец, соль (по вкусу).

хлеб - 3-4 кусочка

сыр гранде

Пошаговый рецепт от Евгения Клопотенко:

1.Баклажан проколоть с помощью вилки в нескольких местах, посолить и полить сверху маслом, а также соком лимона. Завернуть в фольгу и запекать 25-30 минут в разогретой духовке.

2.С запеченного баклажана снять кожуру. Потом порежьте баклажаны и добавьте туда оливковое масло, сок лимона, соль, перец и изюм, который прадварительно можно порезать на кусочки.

3. Затем баклажаны выкладываете на тосты, посыпайте тертым сыром, завтракаете и вкусно запиваете чаем или кофе.

"Думаю, вы оценете это сочетание. Время эксперементировать", - дополнил Евгений Клопотенко.

Напомним, Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт интересной закуски из сыра.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" поделился доступным рецептом ситного блюда.